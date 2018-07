Trabalhadores são retirados de situação análoga à escravidão

Auditores do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) resgataram 19 trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão em uma colheita de café na região de Alto São Francisco, em Minas Gerais. Foram aplicadas 25 infrações ao responsável pela propriedade rural, localizada no município de Córrego Danta.

O empregador foi autuado para pagar as rescisões dos contratos, no valor de R$ 70 mil, e depositar o valor do FGTS. Ele também foi obrigado a garantir o retorno dos trabalhadores a suas cidades de origem, na Bahia.



De acordo com o Ministério do Trabalho, o local da colheita não tinha banheiros. A água disponível era apenas a de uma nascente. As refeições eram preparadas pelos próprios trabalhadores e tinham que ser consumidas no chão. A jornada não tinha controle e o trabalho era organizado pelo que era produzido por cada trabalhador, resultando em pagamentos ao fim de cada semana.