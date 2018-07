Todas as prisões federais brasileiras são avaliadas como ‘ótima’ ou ‘excelente’

Entre as unidades estaduais, apenas 10% são consideradas boas e 1% excente

Das quatro prisões federais ativas no Brasil, três são consideradas boas e uma, excelente. As informações são do Cadastro Nacional de Inspeções em Estabelecimentos Penais (Sistema Geopresídios), mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Os presídios de Porto Velho (RO), Mossoró (RN), Campo Grande (MS) e Catanduvas (PR) ganharam avaliações positivas dos juízes corregedores responsáveis pela rotina de inspeções judiciais mensais às unidades.

Este é um cenário muito diverso das unidades prisionais administradas pelos estados: 30% delas são avaliadas como péssimas, 11% ruins, 47% regulares, 10% boas e 1% excelentes.

As federais parecem ser refratárias a problemas carcerários comuns nos estados, como superlotação e rebeliões, por exemplo. As prisões federais nunca registraram fugas, desde sua criação, em 2011. Além disso, operam abaixo da capacidade. Das 832 vagas disponíveis, 492 (59%) estavam ocupadas ao fim do ano passado.

Walter Nunes, corregedor da unidade de Mossoró e conselheiro do CNJ entre 2009 e 2011, aponta que as unidades foram criadas para recolher "os presos mais perigosos, líderes de organizações criminosas, que mesmo com a máxima segurança estadual, continuavam na ativa."



Presídios estaduais carecem de recursos



Especialista em segurança pública, o advogado Eduardo Pazinato avalia que essa seleção de detentos é a primeira grande diferença entre os presídios estaduais e os federais.

"Presídios e penitenciárias estaduais recebem todos os tipos de criminosos, com qualquer tipo de delito. Isso se agrava se observarmos as políticas estaduais que estimulam o encarceramento. A polícia prende muito e, muitas vezes, autores de delitos menos graves ficam muito tempo na prisão. Muitas vezes, acabam sendo cooptados por facções, que agem justamente dentro da dificuldade do estado em oferecer infraestrutura e outras necessidades dos apenados", observa Pazinato, ex-secretário de Segurança de Canoas (RS) e professor da Faculdade de Direito de Santa Maria (Fadisma).

A falta de infraestrutura e mesmo de recursos humanos nos presídios estaduais pode ser atribuída, à dificuldade dos estados em obter recursos para investir nas unidades prisionais, diz Pazinato.

"É muito difícil para os estados terem acesso as verbas do Fundo Penitenciário Nacional (Fupen). Primeiro porque é preciso ter uma equipe especializada para fazer os projetos. Depois, porque as exigências burocráticas são tão grandes, que, muitas vezes, quando o estado consegue reunir todos os documentos, o prazo para receber o recurso está acabando e ele volta para a União", explica.

Segundo relatório do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão vinculado ao Ministério da Justiça, em 2017, os governos estaduais utilizaram apenas R$ 45 milhões do Funpen, o equivalente a 3,72% do total de R$ 1,2 bilhão. Uma dificuldade apontada por secretários estaduais de segurança é a rigidez das normas técnicas exigidas para aprovação de projetos. Dos 71 apresentados até novembro do ano passado, só 7 (10%) haviam sido aprovados.