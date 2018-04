Tentativa de fuga em presídio do Pará termina com 20 mortos

Ainda de acordo com a Segup, foram utilizados explosivos na tentativa de derrubar muros. Dentro do presídio, os policiais apreenderam sete armas - sendo dois fuzis, três pistolas e dois revólveres.



Repetição

Em novembro de 2017 houve outra tentativa de fuga no Complexo Prisional. Na ocasião, a ação foi realizada durante a madrugada. A ação foi semelhante a registrada nesta terça-feira. Um grupo armado chegou a trocar tiros com policiais para resgatar presos.





De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Pará, pelo menos 20 pessoas morreram em conflito durante uma tentativa de fuga no Complexo Prisional de Santa Izabel, em Belém. A unidade carcerária foi atacada no início da tarde por um grupo armado que tinha como objetivo resgatar detentos.A suspeita é de que a ação tenha relação com chacina registrada em Belém na segunda-feira (9). Pelos menos 12 pessoas foram assassinadas dentro de um período de 5 horas. Entre as vítimas estão pelo menos dois policiais militares. O caso ainda está sendo investigado.A tentativa de fuga estava concentrada no Centro de Recuperação Penitenciário Pará III. Houve troca de tiros entre o grupo armado, policiais e os próprios detentos. Entre os mortos está um agente penitenciário.