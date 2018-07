Temer sanciona novo marco regulatório do saneamento básico

A alteração na lei foi realizada por meio de Medida Provisória; índice de esgoto tratado no Brasil não chega a 50%

O presidente Michel Temer assinou nesta sexta-feira (6) o novo Marco Regulatório do Saneamento Básico. A alteração entre em vigor por meio de uma Medida Provisória (MP), que terá regulamentação a ser realizada a cargo da Agência Nacional de águas (ANA).



De acordo com informações do governo federal, falta a implementação de esgotamento em mais de 50% dos municípios brasileiros, que corresponde a mais de 100 milhões de pessoas. Atualmente, o índice de esgoto tratado é de 44,9%. A medida visa estimular a cobertura do serviço.



Plano Nacional de Saneamento Básico, assinado em 2013, tinha como meta a cobertura completa dos serviços de esgotamento e água tratada em todo o território nacional até 2033. O investimento previsto era de R$400 bilhões na área, com a aplicação de R$20 bilhões ao ano, o que também não vem sendo cumprido.



O marco impõe diretrizes de sustentabilidade e garante a aplicação de recursos para atender a população de baixa renda. A MP prevê que os municípios que não possuem os serviços básicos possam celebrar parcerias com empresas privadas. A previsão é de crescimento na cobertura e ampliação dos investimentos.