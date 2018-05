Temer, Maia e Eunício: medidas serão colocadas em prática no menor tempo possível

No domingo, o presidente anunciou um acordo entre governo e representantes dos caminhoneiros para o encerramento da greve prevê, entre outras coisas, congelar por 60 dias a redução do preço do diesel na bomba em R$ 0,46 por litro e eliminar a cobrança do pedágio dos eixos suspensos dos caminhões em todo o país. Este segundo item seria negociado com os estados, mas Temer decidiu publicar uma Medida Provisória para acelerar o processo e garantir o acordo.



Segundo os presidentes, o movimento que ainda segue não pode ser usado de maneira política.



"Importante ainda evitar que, tendo alcançado seus objetivos, esse movimento venha a ser usado com objetivos políticos. Temos certeza que o desejo de toda família brasileira é garnatir a normalidade do abastecimento e segurar a retomada da economia".







Em nota conjunta divulgada na tarde desta terça-feira (29), o presidente da República, Michel Temer, o da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE) se comprometeram a colocar em prática as medidas acertadas com os caminhoneiros para colocar fim na greve no menor tempo possível.Os representantes dos Três Poderes estiverem reunidos no Palácio do Planalto para traçar ações que possam colocar fim nas mobilizações, que já estão no nono dia consecutivo. Apesar de o combustível está chegando aos poucos nos postos, ainda há muitos pontos de bloqueio espalhados em pelo menos 25 estados do país e no Distrito Federal."Neste momento, os Poderes Executivo e Legislativo estão unidos na defesa dos interesses nacionais. Assumem o compromisso de aprovar e colocar em prática, no menor tempo possível, todos os itens do acordo", diz a nota assinada pelos três.