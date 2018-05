Temer anuncia uso das forças federais para liberar estradas

Temer afirmou que é uma "minoria radical" que está bloqueando as estradas. "Não vamos permitir que hospitais sofram com falta de seus insumos para salvar vidas (...) Quem agiu de maneira radical está prejudicando a população e será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação vamos garantir o abastecimento o acordo está selenato e compreendê-lo naturalmente é melhor alternativo por tanto o ver no espelho e confia e cada caminhoneiro cumpra seu papel".Essa foi a primeira manifestação do presidente da República desde o começo da crise do desabastecimento causado pela greve dos caminhoneiros. Ontem, enquanto os ministros negociam com os representantes da categoria, Temer estava no Rio de Janeiro entregando carros para o conselho tutelar. Ele, em nenhum momento, havia se manifestado sobre os problemas causados pela greve.Durante o pronunciamento, o presidente ainda afirmou que o governo cumpriu com todos os itens que foram pedidos pela categoria.

"Eles (caminhoneiros) pediram uma redução no preço do óleo diesel, com a redução de 10% no preço final. Pediram estabilidade no preço, nos acordamos fazer a cada 15 dias. Eles pediram a eliminação da CIDE, o governo firmou um acordo para zerar a CIDE. Eles pediram a garantia de parte do transporte de cargas da Conab e nós asseguramos que vamos mandar uma medida provisória que dê aos autônomos 30% das cargas da Conab. Neste diálogo contamos com o apoio decidido do Congresso. Atendemos 12 reivindicações prioritárias dos caminhoneiros que se comprometeram a encerrar a paralisação imediatamente. Este foi o compromisso conjunto e este deveria ter sido o resultado do diálogo. Muitos estão fazendo sua parte, mas uma minoria radical tem bloqueado estradas e impedido que caminhoneiros façam seu trabalho".

té o final da manhã desta sexta-feira, o governo federal já conseguiu, por meio da Advocacia Geral da União (AGU), ao menos 19 medidas liminares para o desbloqueio das vias que estão com o trânsito impedido pelos caminhoneiros. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), contudo, não consegue atuar no desbloqueio, visto que apenas parte das estradas estão bloqueadas.

Temer não detalhou como será feito o uso das forças federais par ao desbloqueio das estradas. a