Temer alega 'profunda preocupação' com ataque contra Síria

Presidente se manifestou pelo Twitter na manhã deste sábado (14)

O presidente Michel Temer manifestou "profunda preocupação" com o ataque conjunto entre Estados Unidos, França e Reino Unido contra a Síria. O pronunciamento foi feito durante reunião da Cúpula das Américas, na manhã deste sábado (14), em Lima, no Peru.



"Já é passada a hora de se encontrarem soluções duradouras, baseadas no direito internacional, para uma guerra que se estende há tempo demais, a um custo humano elevado", disse.



O presidente também afirmou que "permanece atento para a segurança dos brasileiros que vivem na região": "É urgente que todos os envolvidos se engajem em abordagem abrangente e concertada, capaz de fazer cessar tanto sofrimento", acrescentou o emedebista.



Em seguida, Temer utilizou sua conta no Twitter para destacar que há muito tempo "o Brasil repudia a utilização de armas químicas" e que isso é "fruto de convenções internacionais". "Essas questões devem ser resolvidas baseadas no Direito Internacional e é importante que a ONU entre nessa questão para resolver logo o conflito na Síria", escreveu.



Nesta sexta-feira (13), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um ataque conjunto com França e Reino Unido contra a Síria. Os mísseis foram direcionados a pontos nas cidades de Hams e Damasco. De acordo com agências internacionais, o sistema de segurança aéreo da Síria conseguiu abater um terço dos 105 mísseis.



Democracia

No mesmo discurso, o presidente Temer enfatizou a necessidade de se combater a corrupção. De acordo com o emedebista, o combate aos desvios de conduta e da função pública não condizem com um estado democrático de direito.



"É na democracia que temos transparência. É na democracia que temos uma imprensa livre e uma opinião pública vigilante, capazes de fiscalizar sem trégua, como deve ser, as ações do Poder Público. É na democracia que temos o estado de direito", disse.



Temer lembrou que o país "tem acolhido dezenas de milhares de venezuelanos que buscam, no Brasil, condições para uma vida digna".



"Já não há espaço, em nossa região, para alternativas à democracia. Ao recordar que a democracia é um dos pilares de nossa integração, não podemos deixar de mencionar a crise política, econômica e humanitária que atravessa país vizinho e irmão", ponderou.