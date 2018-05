Temer afaga prefeitos e promete atender demanda dos municípios

O presidente Michel Temer (MDB) participou na manhã desta terça-feira (22) da abertura da XXI Marcha dos Prefeitos, em Brasília. Em seu discurso, o emedebista afirmou que seu "maior compromisso é com os municípios brasileiros" e que irá se dedicar para que o governo federal possa atender as demandas apresentadas.Acontecendo em Brasília até a próxima quinta (24), o evento reúne prefeitos de várias cidades brasileiras que pretendem pressionar o governo federal em busca de verbas e aprovação de medidas que ajudem os Executivos regionais. Durante sua fala, Temer tentou ressaltar a importância dos municípios para o desenvolvimento nacional."Irei dedicar metade dos sete meses de mandato que ainda tenho como presidente para atender as demandas apresentadas. Vou dar uma rápida solução à Lei de Licitações, que aumenta o valor mínimo necessário para que prefeituras sejam obrigadas a realizar licitações para contratações de serviços e produtos", prometeu.Finalizando sua fala, Temer pediu que os presentes percorressem os gabinetes de políticos em Brasília com as respectivas reivindicações.