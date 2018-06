TCU vai investigar cobrança de bagagem por aéreas

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu uma auditoria de conformidade para verificar se a cobrança em separado de bagagem reduziu, de fato, o preço das passagens aéreas no Brasil. O relator do caso no tribunal será o ministro Bruno Dantas.

O valor cobrado à parte pelo despacho das malas, em voos domésticos foi autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), por meio de resolução, em dezembro de 2016, e aplicada a partir de abril de 2017.

O argumento das companhias aéreas foi que, com a cobrança em separado pela franquia de bagagens, o preço dos bilhetes cairia para quem não optasse pelo serviço. O TCU não informou a previsão para a conclusão da auditoria, aberta na semana passada.