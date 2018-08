TCU suspende contrato entre ministério e Telebras

Ministério da Ciência e Tecnologia pagaria R$ 663,5 milhões à empresa escolhida sem licitação

Uma medida cautelar do TCU (Tribunal de Contas da União) suspendeu a execução do contrato firmado sem licitação entre MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações) e a Telebras (Telecomunicações Brasileiras) para a prestação dos serviços de conexão via satélite.

Por meio do Gesac (Serviço de Atendimento ao Cidadão), coordenado pelo ministério, o governo federal oferece conexão à internet em banda larga (via terrestre e satélite) para comunidades sem acesso a tecnologias da informação e comunicação. Porém, o SindiTelebrasil (Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal) questionou a legalidade do processo de contratação da Telebras para a prestação do serviço.

A entidade também suspeita de possível benefício indevido dado a um concorrente específico do mercado privado. Outro questionamento diz respeito à possibilidade (ou não) de a Telebras prestar serviços de telecomunicações diante de suas competências legais.

O contrato entre o MCTIC e a Telebras, no valor de R$ 663,5 milhões, foi firmado em 2017, com o objetivo de transferir para a estatal a prestação integral do Gesac, que vinha sendo operacionalizada por meio de cinco ajustes assinados em 2014 e vigentes até o final do primeiro semestre de 2019.

Oitivas

O TCU determinou que o ministério se manifeste sobre o contrato e sobre os indícios de irregularidades. Além disso, deve justificar o pagamento adiantado de R$ 60 milhões em desrespeito à legislação e à jurisprudência do Tribunal e a ausência de critérios com vistas à comprovação de qualificação econômico-financeira e de qualificação técnica para a contratação da Telebras.