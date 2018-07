TCU multa Renato Duque em quase R$ 60 mil por fraude à licitação

Ex-diretor da Petrobras teria favorecido contratações irregulares

Renato de Souza Duque, que foi diretor de Engenharia e Serviços da Petrobras entre 2003 e 2012, recebeu multa de quase 60 mil do Tribunal de Contas da União (TCU). Ele foi processado por irregularidades relacionadas a contratos da estatal com a Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE), também denominada de Refinaria do Nordeste (Rnest).

Conforme apuração do Tribunal, Duque estaria envolvido em fraudes nas licitações conduzidas pela Petrobras, relacionadas às obras de implantação da Rnest. Esse processo apura prejuízo da estatal que, em apenas cinco grandes contratos, está estimado em R$ 2,7 bilhões.

A multa de R$ 59.988,01 recebida por Duque é o valor máximo atual das multas do TCU nesse tipo de ação. Mas, segundo o Tribunal, a conduta do ex-diretor da Petrobras foi analisada em relação "a dez diferentes concorrências que resultaram em cinco contratos referentes à mencionada refinaria, os quais apresentaram evidências de terem sido objeto de fraude à licitação".



Segundo o TCU, o ex-diretor e outros ex-funcionários da empresa atuaram na formação de cartel com empreiteiras mediante o recebimento de propinas. E, segundo o relator, ministro Benjamin Zymler, Duque "teria agido para operacionalizar a atuação do cartel".

Se a multa for paga após o vencimento, haverá cobrança judicial do valor atualizado monetariamente. Duque também está inabilitado a exercer cargo em comissão ou função de confiança na administração pública federal por oito anos.



Aviso

Na sessão quarta-feira, quando foi definida a penalidade, os ministros lembraram que o TCU já havia alertado em 2010, quando se iniciaram as obras, para indícios de que havia sobrepreço no Rnest e recomendou a paralisação das atividades.

"Não bastasse os apontamentos de irregularidades em auditorias realizadas pelo TCU, a denominada Operação Lava Jato, desde 2014, vem desvelando de forma cada vez mais contundente o ambiente de formação de cartel e de corrupção entre as empreiteiras para proveito ilícito nos investimentos da Petrobras, bem como direcionamento e fraude às licitações na estatal", diz o acórdão.

Em audiência no TCU, Renato Duque apresentou sua defesa. Ele afirma que as sentenças penais citadas no acórdão que condenaram ele e outros funcionários da Petrobras não mencionam o crime de formação de cartel. Segundo ele, o tribunal deveria levado em conta os documentos que confirmariam depoimentos dos investigados da Lava Jato que fizeram delação premiada.



*Com informações da Agência Brasil