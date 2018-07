TCU determina cancelamento de pregões eletrônicos do Ministério da Saúde

Tribunal identificou direcionamento e sobrepreço nos processos de licitação

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que o Ministério da Saúde anule dois pregões eletrônicos para registro de preços, referentes a soluções de Registro Eletrônico de Saúde (RES). Trata-se do sistema de registro de todas as etapas de atendimento de pacientes, que permite a criação e arquivo do histórico clínico.

Ambos os pregões foram realizados no ano passado. Um deles previa a contratação de serviços especializados e continuados em soluções em tecnologia da informação para a implementação de repositório clínico do RES. O outro pregão consistia em Registro de Preços para eventual contratação de solução de software, com garantia de suporte e atualização tecnológica.

De acordo com o Acórdão 1567/2018, relatado pelo ministro Augusto Nardes, há indícios de direcionamento e sobrepreço nos processos licitatórios destinados ao RES. Por conta disso, o Ministério da Saúde terá de anular os pregões e os contratos vigentes. Os contratados, por sua vez, devem devolver aos cofres do Tesouro Nacional os pagamentos eventualmente recebidos.

Segundo o relator, uma das impropriedades do ministério foi exigir o padrão OpenEHR sem justificar o motivo de não serem aceitos outros modelos de referência ou tecnologias similares, o que restringiu a competição. Outra falha apontada pelo Tribunal foi a ausência de levantamento adequado das soluções disponíveis no mercado no estudo técnico preliminar.

A Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) do TCU vai monitorar o cumprimento da decisão.