TCU cancela contrato de R$ 11 mi para aluguel de raios-X para presídios

Critérios alegados para a contratação de empresa não se justificavam, concluiu apuração do tribunal

Investigação do Tribunal de Contas da União (TCU) apurou que um contrato de R$ 11 milhões para a compra de raios-x para penitenciárias do Paraná é irregular.

Segundo a investigação, por inexigibilidade de licitação, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná (SESP) fez a contratação direta de uma empresa que locaria 20 equipamentos de inspeção corporal com caixa acoplada para serem usadas nas unidades prisionais. O valor do aluguel seria de R$ 456 mil mensais, totalizando o montante de R$ 11 milhões em dois anos.

A justificativa da SESP para a contratação era de que o modelo adotado permitiria melhor visualização de objetos escondidos em calçados e ocuparia menos espaço que os demais. Além disso, o produto com essas funcionalidades só era fornecido pela contratada.

Mas a apuração do TCU não comprovou nem falta de espaço físico nas penitenciárias do Paraná nem a exclusividade alegada, já que vários outros fornecedores do ramo oferecem o equipamento. Assim, o Tribunal determinou a anulação do processo de inexigibilidade de licitação e do consequente contrato firmado entre a SESP e a empresa.

Outros contratos

A empresa em questão não foi contratada sem licitação apenas pelo órgão paranaense. O Tribunal constatou que ela tem contratos para o mesmo objeto, sempre por inexigibilidade de licitação, em outros Estados da Federação, a exemplo do Acre, Sergipe e Pernambuco.

A esse respeito, o ministro-relator Vital do Rêgo disse que "tal possível domínio de mercado pode estar sendo realizado a partir da inadequada figura da inexigibilidade de licitação, com preços díspares, quando comparados às contratações precedidas de licitação". O TCU investigará, em outros processos de fiscalização, se houve irregularidade na contratação com essa empresa por outros Estados.