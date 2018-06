TCU aprova contas de Temer, mas com ressalvas

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, na manha desta quarta-feira (13), as contas apresentadas pelo presidente Michel Temer, referentes ao ano de 2017. Porém, o relatório parcial do ministro Vital do Rêgo faz 24 recomendações, 22 ressalvas e quatro alertas às contas governamentais. Na avaliação do relator, falta ao governo demonstrar se as desonerações tributárias têm apresentado os resultados positivos desejados.

Entre as 22 ressalvas, estão a complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em valor superior aos 30% máximos autorizados. Também foram apontadas divergências na divulgação das informações sobre as desonerações tributárias, pela Secretaria da Receita Federal, o que, segundo o relator, compromete a transparência perante a sociedade.

Na apresentação do relatório, Vital do Rêgo ainda defendeu a reforma tributária no país. "Esse acórdão do TCU traz um alerta para a sociedade, de que não é apenas a agenda da reforma da Previdência. Precisamos ter também uma agenda fiscal. A média de nossa renúncia desde 2003 é de 3,4% do PIB. Se aplicarmos essa média no PIB teríamos uma diminuição de pelo menos 50% do déficit previdenciário", disse Rêgo.