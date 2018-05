Taxistas e motoboys apoiam greve e estudam paralisação

Categorias vão se reunir nesta sexta-feira (25) e avaliam possibilidade de adesão ao movimento

Interessados na redução dos preços dos combustíveis, taxistas e motoboys estudam aderir ao movimento de greve dos caminhoneiros, que chegou nesta quinta-feira (24) ao quarto dia.



Eles pretendem usar a mesma tática para pressionar o governo a baixar o preço dos combustíveis. Depois da queda da alíquota da Cide, imposto sobre o diesel, uma das exigências dos caminhoneiros, os caminhões continuaram parados.



A Petrobras então decidiu anunciar uma redução de 10% no valor do diesel nas refinarias por um período de 15 dias, alegando "gesto de boa vontade" para acabar com a paralisação, que trava o país, afetando o abastecimento de combustível, alimentos e insumos.

Algumas das categorias de transportes autônomos devem fazer uma manifestação de apoio ao movimento grevista em frente à sede da Petrobras, na Avenida Paulista (SP).



Gilberto Almeida dos Santos, presidente do Sindimoto SP, que representa os motoboys do Estado de São Paulo, confirma que a intenção é "pegar carona" no movimento.



"O aumento dos combustíveis é uma mordida que atinge o bolso de todos trabalhadores, inclusive nós motoboys. A nossa categoria recebeu um reajuste de 2%, enquanto a gasolina subiu 50%", disse Gilberto.



"Eu defendo a paralisação de qualquer jeito porque não vai ter gasolina de qualquer jeito", concluiu.



Presidente do sindicato dos taxistas, Natalício Bezerra, também diz que apoia o movimento, mas ainda demonstra incerteza em relação à possibilidade de paralisação.



"Vamos nos reunir amanhã (sexta-feira) para decidir se aderimos ou não", disse Natalício.



A Força Sindical também convocou uma manifestação em apoio aos caminhoneiros. O ato está previsto para esta tarde em frente ao prédio da Petrobras, na Avenida Paulista.



*Com OGlobo.com