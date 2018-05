Tabelamento do frete vai elevar preços ao consumidor, diz CNI

Para órgão, preço mínimo para o frete, medida editada pelo governo a pedido dos caminhoneiros, "é um 'retrocesso' e pode resultar em 'cartelização do setor, com consequências danosas para toda a economia'

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considera um "grande retrocesso" a edição pelo governo da Medida Provisória (MPV 832) que tabela os valores de frete para o transporte rodoviário de cargas e diz ser o tabelamento do frete "inevitavelmente levará ao aumento geral de preços para a população brasileira, em função da alta dependência rodoviária do país"



Em nota, o órgão diz que, de acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), há um elevado risco de que a fixação de preços mínimos resultará na cartelização do setor, com consequências danosas para toda a economia.



"A fixação de preços mínimos infringe o princípio da livre-iniciativa e é ineficaz. A medida não corrige o problema de excesso de oferta de caminhões no mercado", acrescenta a nota.



"Apenas a retomada do crescimento será capaz de reverter o atual quadro do setor de transporte de carga rodoviária. Em vez de procurar soluções paliativas e de baixa efetividade, o Brasil deveria enfrentar seriamente a questão tributária, de forma a reduzir a alta carga de impostos que penaliza o setor produtivo e todos os cidadãos", diz a entidade.



O presidente Michel Temer assinou uma Medida Provisória instituindo a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, um dos pleitos dos caminhoneiros, que etão em greve há oito dias.



Temer disse que o tabelamento era necessário para "promover condições razoáveis à realização de fretes no território nacional".



Pela MP, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANT) terá cinco dias úteis para para publicar uma tabela com os preços mínimos referentes ao quilômetro rodado, por eixo carregado.