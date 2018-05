Suzane Richthofen e Anna Jatobá saem da prisão para o Dia das Mães

Condenadas por homicídio de familiares, ambas foram liberadas da Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier

As detentas Suzane Von Richthofen e Anna Carolina Jatobá foram liberadas na manhã desta quinta-feira (10) da Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, de Tremembé (SP). Elas foram beneficiadas da saída temporária referente ao feriado de Dia das Mães.



O benefício é atribuído a presos em regime semiaberto, que apresentam bom comportamento. Os períodos são definidos pelos tribunais de justiça dos estados e duram 72h. A regra foi inserida na legislação brasileira com o objetivo de estimular a ressocialização e o contato com a família. A saída em questão determina a apresentação ao presídio até o meio dia da segunda-feira (14).



Os casos de Suzane e Anna Jatobá chocaram o Brasil. Ambas foram condenadas pelos crimes de homicídio de familiares. A penitenciária de Tremembé reúne ecasos de grande repercusão e comoção pública.



Suzanne, hoje aos 34 anos, foi acusada de mandar matar os pais em 2002. O assassinato foi cometido pelos irmãos Daniel Cravinhos - namorado da jovem na época - e Cristian Cravinhos. Ela cumpre pena de 39 anos.



Anna Carolina Jatobá foi acusada de participar do assassinato da enteada de apenas cinco anos. O crime foi cometido em 2008. Ela cumpre 26 anos e oito meses de prisão.