Suspeito da morte de Marielle Franco ficará um ano em penitenciária federal

Suspeito de ter ordenado a execução da vereadora Marielle Franco, em março, Orlando de Oliveira Araújo, conhecido como Orlando Curicica, ficará preso por um ano na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Curicica, que é ex-policial, está encarcerado na unidade desde o dia 17 de junho, mas o prazo de sua prisão expiraria em 60 dias. A decisão de mantê-lo preso foi do juiz titular da Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio de Janeiro, Rafael Estrela Nóbrega, com base em pareceres do Ministério Público do Rio de Janeiro e das secretarias de Administração Penitenciária e de Segurança Pública, que apontam o detento como o líder de um grupo de milicianos da zona oeste do Rio, conhecido como Milícia de Jacarepaguá.

O suspeito já foi condenado por roubo circunstanciado e responde a processos por pertencimento a organização criminosa e homicídio qualificado. Em seu pedido, o Ministério Público alegou que a transferência "é de grande relevância para o interesse da segurança pública, visando inibir a atuação do preso e coibir eventuais associações criminosas, bem como quaisquer outras práticas que atentem contra o Estado e a população".

Testemunha

Também é investigado no caso o vereador Marcello Siciliano (PHS). O nome dele e de

Curicica surgiram na investigação pelo depoimento de uma testemunha. Segundo ela, o vereador e o ex-policial tinham interesse na morte da vereadora.

No crime, que ocorreu no dia 14 de março, no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, morreu também o motorista de Marielle, Anderson Gomes.

Defesa

Em carta escrita de dentro da cadeia e entregue por seus advogados, em maio, Curicica negou qualquer participação na morte de Marielle e do motorista Anderson Gomes. Na carta, ele diz que sequer conhecia a vereadora e que nunca esteve com Marcello Siciliano.



Protestos



Desde quinta-feira, manifestações em memória e atos em protesto contra a morosidade das investigações sobre o caso vêm sendo realizados em diversas cidades do país, especialmente na capital fluminense. Nests sábado (14), às 10h, novo ato deve ser realizado em frente ao antigo Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.