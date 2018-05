Supremo fixa juros de 6% para desapropriação

Decisão foi tomada com base em uma ação movida pela OAB

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem que devem ser de 6% os juros compensatórios pagos ao proprietário rural que tiverem suas terras desapropriadas pela União para utilidade pública, como a reforma agrária. O caso foi decidido em uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).



No julgamento, prevaleceu o voto do relator, ministro Luís Roberto Barroso. Para o ministro, a atual taxa de 6% é adequada ao valor praticado pelo mercado financeiro. Desde 1984, após uma decisão da Corte sobre o mesmo assunto, o valor aplicado é de 12%. "Hoje a taxa de juros de 6% é perfeitamente compatível com as aplicações que existem no mercado financeiro", entendeu o ministro.



A advogada-geral da União, Grace Mendonça, também defendeu a incidência dos juros de 6%, como ficou definido pela Suprema Corte.