Supermercados já perderam R$ 1,3 bilhão com greve

Prejuízos resultam do desabastecimento de produtos perecíveis, que respondem por 36% das vendas do setor, or conta das estradas bloqueadas

Com a greve dos caminhoneiros, os supermercados brasileiros já perderam vendas equivalentes R$ 1,320 bilhão por conta do desabastecimento de produtos perecíveis, como frutas, verduras, legumes, laticínios e carnes in natura. Só os supermercados de São Paulo deixaram de vender cerca de R$ 400 milhões de produtos perecíveis desde o início da paralisação.



O cálculo é do superintendente da Associação paulista de Supermercados , Carlos Correa.



Correa diz que mercadorias perecíveis respondem 36% das vendas dos supermercados e que a greve já afeta hoje 80% do abastecimento desses itens.



As estimativas de prejuízo correspondem à realidade encontrada pelos consumidores nas lojas. Batata, a cebola, o tomate e as verduras estão entre os produtos que o consumidor mais sentia falta na manhã de sábado.