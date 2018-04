Últimas horas de Lula em liberdade têm suor, lágrimas e juridiquês

08.04.2018 12:52

Clima na manifestação pelo ex-presidente ficou longe do de torcida

As horas que antecederam a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram intensas. Se repete muito a comparação com final de campeonato – numa alusão ao futebol, muito própria das metáforas do próprio Lula –, mas não havia no ar nada da leveza própria de eventos simplesmente esportivos. Havia uma tensão no ar.



O sol forte – a cerimônia começou por volta das 11h – amplificava a sensação de calor sufocante – a locomoção se tornou praticamente impossível: próximo ao caminhão de som havia uma massa compacta de pessoas, que tinha de ficar com os braços praticamente colados ao corpo. A rua João Basso, no centro de S. Bernardo do Campo, é estreita e íngreme, sem um abrigo que seja à sombra. E mesmo assim, havia correntes de pessoas querendo passar, vendedores tentando abrir caminho com isopores e gente se abanando.



Em vão: a maquiagem carregada de uma moça escorria pelo rosto e manchava a gola de sua camiseta, enquanto ela suava como uma maratonista e chorava de fazer dó, inconsolável, olhando fixamente para Lula – que ainda nem começara a falar, no alto do carro de som. "Lula, eu te amo", tentou ela puxar o coro.



Contando o ex-presidente Lula, ao menos cinco pessoas passaram mal. As que estavam mais perto da entrada do sindicato receberam pronta assistência. Mais para baixo no quarteirão, no entanto, uma moça desmaiou e foi carregada para uma calçada, com pessoas ao redor tentando reanimá-la. Houve pedido para que o médico chegasse a ela, mas a massa compacta da multidão impediu. Minutos depois, sentada na calçada e refeita do desmaio, ela conversava com pessoas ao redor.



Pessoas se abraçavam, aos prantos. Longe do clima de final de campeonato, a impressão que causavam era quase que de luto, de despedidas dolorosas. Havia sorrisos e risadas, mas pontuais – mais a risada da ironia, da evidência recém-percebida da lógica da injustiça envolvida em todo o processo de Lula.



Agora, com este capítulo da questão consumado – Lula deixou o sindicato dos metalúrgicos do abc neste sábado, por volta das 18h30 –, é fácil dizer que não havia risco de ação policial, mas até o fim a disposição para a beligerância era sensível. "Paz é o c%$#@. Agora é luta!", dizia um militante com bandeira em punho. "Não tem arrego", gritavam grupos pequenos, mas barulhentos.



Os slogans iam dos divertidos ("Pisa ligeiro/pisa ligeiro/quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro") aos intimidadores ("Moro/Quer Lula?/Vem buscar aqui"). A Rede Globo é definitivamente o maior de todos os males do Brasil, segundo a multidão, que dirigia à empresa apelidos impublicáveis. Não havia uma única opinião positiva à emissora – e se havia, foi prudente o bastante para não se revelar.



Juristas



No burburinho geral, o comentário geral era sobre o desempenho do Judiciário: ainda cabiam recursos; a Lava Jato é um complô da Globo e das elites para acabar com o PT; magistrados comprados em todas as instâncias da Justiça tornaram impossível ao ex-presidente Lula escapar da prisão.



"Mas ainda não havia um recurso?", perguntou uma senhora do Paraná a este repórter. Sem ser jurista ou advogado, sugeri que o recurso cabível (o embargo do embargo de declaração, nome que alude ao loop sem fim das chicanas jurídicas) não tinha efeito suspensivo de pena. A "explicação" pareceu convencer por um instante, mas logo ela afirmou a necessidade de trânsito em julgado – entendimento também de cinco ministros do STF – para que se efetuasse a prisão – logo agregando que não surpreende o açodamento do juiz Sergio Moro, uma vez que todo o processo é ilegítimo, já que seria baseado em convicções, não em provas.



Outro manifestante dizia que, se é para ter processos que durem menos, que se acelere cada etapa do trâmite processual, e não que se pule etapas – o que, segundo ele, teria acontecido neste caso, já que se prendeu o ex-presidente antes de esgotados os recursos.



Comércio



Por volta das 10h já havia ao menos dois vendedores de espetinhos na esquina de baixo do sindicato. A essa hora, no entanto, os vendedores de bebidas ainda não estavam com bebidas alcoólicas à venda – "O dia hoje é de missa", disse um vendedor. "Mas mais tarde a gente vende muita cerveja."



Alguns preços saíram do controle: de R$ 2 pela manhã, a garrafa de 500 ml de água chegou a R$ 6 em pelo menos um vendedor, encerrada a cerimônia. No fim do dia, ainda estava a R$ 4. O refrigerante, na contramão, parecia cartelizado: R$ 5 ao longo do dia, em todos os vendedores abordados por esta reportagem. O mesmo para o espetinho.



O cardápio ainda incluía milho, curau, água de coco, cocada, melancia, açaí, doces industrializados e biscoitos de polvilho.



Na padaria mais próxima, um quarteirão acima do sindicato, por volta das 8h40, o movimento era intenso: mesas todas tomadas, o balcão com fila dupla de clientes esperando pães na chapa, mortadelas fritas, queijos quentes, pingados e vitaminas. Quatro atendentes se revezavam indo e vindo, sem muito tempo para muita gentileza – mas sem tirar o sorriso do rosto (pelo menos enquanto de frente para o cliente). A falta de espaço levou a ocupar mesmo o topo da vitrine dos pães doces.



Rescaldo



Menos de 40 minutos depois da saída do ex-presidente – que deixou a pé o prédio do sindicato, para sair por um portão de uma empresa do outro lado da rua sem saída onde fica a entrada da garagem do local –, já praticamente não havia mais pessoas. Os catadores de latas vasculhavam pilhas que se acumulavam em alguns pontos da sarjeta, vendedores esvaziavam os isopores e pequenos grupos continuavam a conversar sobre a injustiça de se prender um homem como Lula.



Uma equipe de garis chegou em seguida, e em cerca de meia hora o maior volume de lixo estava recolhido. Só então viaturas da PM se aproximaram do sindicato.



Pela manhã, um morador da rua José Bonifácio – que faz esquina com a rua onde fica o sindicato – havia acabado de lavar a calçada. "Já estamos há duas noites sem dormir", disse, apontando primeiro para os helicópteros, depois para grupos de pessoas subindo a rua. "Tive de lavar a rua porque o pessoal usou a calçada como banheiro. É um inferno ter isso [apontou para o edifício do sindicato] perto", diz.