Sudeste concentra mais da metade dos presos em Operação contra a pedofilia

" O mínimo [encontrado por alvo] foram 150 arquivos baixados. Ninguém baixa 150 arquivos sem querer. Tem alguns com 50 mil, 80 mil. Um que foi preso no estado da regiao Sudeste tinha mais de 200 mil arquivos armazenados", afirmou.



Ainda de acordo com o coordenador, o crime não possui um "perfil" específico. Foram presos homens, mulheres e até um caso reincidente de um técnico de enfermagem preso recentemente em outra Operação. "São advogados , profissionais

da área de saúde, educadores, um funcionário público que trabalhava com crianças. Então, são pessoas acima de qualquer suspeita. [Há] vários perfis, de várias idades de vinte e poucos anos até aposentados", destaca.



Punição

Somadas as penas máximas previstas pelos crimes investigados, a sentença pode chegar a até 18 anos. O delegado de polícia em São Paulo e professor do Centro Preparatório Jurídico (CPJUR), Paulo Sumariva, lembra que um dos crimes investigados, de armazenação, prevê fiança.



"Quando a pessoa é pega no crime de armazenamento, a pena é de até 4 anos. Então, é um crime que admite fiança. Então o próprio dlegado tem que arbitrar fiança para a pessoa. Ela pagando, vai responder o processo em liberdade. Então muitas vezes a pessoa ainda está respondendo a um crime e ela volta a praticar", disse.



Segundo Sumariva, o tipo de crime costuma se repetir. "Muitas vezes a pessoa que é envolvida com essa conduta, não consegue sair disso. Então, a pessoa volta a praticar. Não era para ser, a gente trabalha com a hipótese de cada vez mais combater isso", afirma.



Ainda de acordo com o especialista, a política de integração das polícias é uma positiva. "O que o Ministério da Segurança Pública fez foi trazer tudo isso para o plano da União, trazendo as polícias civis de todos os estados, para fazer um levantamento geral em todo o Brasil em uma ação conjunta. Isso é bom, tem um aspecto repressivo muito bom. Eventualmente, se alguém pensa em cometer o crime tem em vista aquela repressão", disse.









As polícias civis de 24 estados mais o Distrito Federal foram às ruas nesta quinta-feira (17) para cumprir 578 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Luz, de combate à pedofilia. Ao chegar nos endereços, os agentes flagraram pelo menos 251 pessoas praticando crimes de armazenamento, compartilhamento ou produção de materiais ilícitos. Mais da metade delas - 128 - se concentram na região Sudeste.De acordo com os dados do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, os mandados seguem sendo cumpridos. Até às 18h desta quinta-feira haviam sido levadas para carceragem 47 na região Nordeste, 38 no Sul, 21 no Centro-oeste e 17 nos estados do Norte do país.Foram analisados aproximadamente 1 milhão de documentos antes da deflagração da Operação. Os dados foram reunidos pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e enviadas para os estados. De acordo com Alessandro Barreto, coordenador do Laboratório de Inteligência Cibernética (SENASP) durante as abordagens do dia foram encontrados mais outros milhares de materiais