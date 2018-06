STJ autoriza cassação de CNH para inadimplentes

A partir de agora, inadimplentes com dívidas com dividas executadas poderão ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa até regularizarem a situação. A medida foi autorizada, nesta quarta-feira (6), pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

"Inquestionavelmente, com a decretação da medida, segue o detentor da habilitação com capacidade de ir e vir, para todo e qualquer lugar, desde que não o faça como condutor do veículo", esclarece o ministro Luís Felipe Salomão, relator da ação no STJ.

O ministro admitiu que a retenção da CNH poderá causar problemas graves para motoristas profissionais. Nesses casos, diz Salomão, a possibilidade de impugnação da decisão seria certa. Assim, a Justiça deve avaliar as situações individualmente.