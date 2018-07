STF suspende execução de condenação da Petrobras

O ministro Dias Toffoli, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar que suspende a execução imediata de uma condenação bilionária da Petrobras, sofrida no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em junho passado.

A ação formulada por trabalhadores questionava a política de remuneração adotada pela estatal desde 2007. Assim, pela decisão judicial, a empresa teria de empregar R$ 15 bilhões para pagamento complementar salários de servidores ativos e aposentados, além de elevar a folha de pagamento em R$ 2 bilhões por ano daqui para a frente.



Ao encaminhar recurso ao Supremo, os advogados alegaram risco de "dano irreparável" à estatal caso a medida fosse cumprida. Toffoli compartilhou do entendimento em sua decisão.

"São notórios os efeitos econômicos que a implementação dessa decisão poderá acarretar aos cofres da requerente, a justificar que se aguarde o pronunciamento desta Suprema Corte sobre a matéria, antes de proceder-se à liquidação do julgado proferido pelo TST", disse Toffoli.