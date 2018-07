STF suspende determinação que obrigava Google a tirar do ar conteúdos de um blog

Justiça do Pará havia condenado plataforma a excluir postagens que criticavam associação de procuradores

Uma liminar aceita pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu decisão anterior da Turma Recursal Permanente de Belém (PA) que determinava a retirada de matérias jornalísticas de um blog hospedado na plataforma Google. A decisão foi publicada na terça-feira (10).

A 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, aceitando ação ajuizada pelo então presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Pará (AMPEP), determinou a exclusão de seis publicações do "Blog do Barata" que continham críticas à atuação da associação.



Segundo o autor do blog, a AMPEP estaria falhando na defesa de um promotor de Justiça, que estaria sofrendo perseguições por ter denunciado o então procurador-geral de Justiça ao Conselho Nacional do Ministério Público por dispensa ilegal de licitação para contratação pública.

O entendimento do colegiado paraense foi de que o autor do blog não poderia usar a liberdade de expressão e de informação como desculpa para "amparar agressões desarrazoadas, ou que ultrapassem os limites de divulgação, informação, expressão de opinião ou livre discussão de fatos".

O Google recorreu à Turma Recursal que, no entanto, manteve a sentença, alegando que o conteúdo era abusivo. A empresa, porém. Foi ao TSF, alegando que censurar seis publicações de caráter jornalístico e de interesse público de um blog hospedado em sua plataforma, ofende decisão do Supremo no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 130, quando a Corte reconheceu a não recepção da Lei de Imprensa (Lei 5.250/1967) pela Constituição Federal de 1988.

O ministro Luiz Fux verificou que a decisão questionada proibiu a veiculação do conteúdo publicado por considerá-lo abusivo e com base na afirmação de que seria "pseudomatéria jornalística, que nada mais revela do que o abuso do direito de assacar ofensas". Tal ato, segundo o relator, desrespeita o decidido pelo STF na ADPF 130, pois se afasta dos parâmetros estabelecidos pela Corte para proteção do direito constitucional à liberdade de expressão.

"Determinações judiciais como a aqui impugnada se revelam como verdadeiras formas de censura, aniquilando completamente o núcleo essencial dos direitos fundamentais de liberdade de expressão e de informação, bem como, consectariamente, fragilizando todos os demais direitos e garantias que a Constituição protege", afirmou Fux.