STF suspende despejo de acampamento indígena minutos antes da operação

Na decisão, o STF entendeu que não havia tempo hábil para que a comunidade se preparasse para a desocupação, informada pela Polícia na última sexta-feira (6). A suspensão atendeu a pedido feito pelo procurador federal Rafael Abijaodi de Vasconcellos, da Advocacia-Geral da União (AGU), que alegou risco de "confronto violento e trágico".

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu nesta segunda-feira (9) a reintegração de posse da área ocupada por dois acampamentos indígenas em Caarapó (MS). A operação de despejo estava marcada para ocorrer pela manhã por agentes da Polícia Federal e Polícia Militar, mas foi impedida minutos antes pela decisão judicial.De acordo com informações do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), no momento em que a decisão de suspensão foi proferida os policiais já se preparavam para a operação. "A pouco mais de 20 quilômetros das áreas ocupadas, 200 policiais – entre agentes da Polícia Federal, Polícia Militar e Exército, em cinquenta viaturas e dois helicópteros, além de homens do Corpo de Bombeiros em ambulâncias e um caminhão tático -, estavam a postos, nas bordas da reserva indígena, para retirar as famílias do local", diz a nota.Seriam desalojadas duas comunidades que somam cerca de seis mil indígenas das etnias Guarani e Kaiowá. Uma das terras integra a Fazenda Santa Maria, com reintegração pedida pela empresa Penteado Participações e Investimentos, que teve parte invadida em 13 de favereiro de 2017. O outro terreno é do Sítio Santa Helena, ocupado pelos índios em 15 de junho de 2016. Os processos são questionados na Justiça. A Funai tenta impedir a reintegração, tentando tempo para um desfecho pacífico.