STF nega habeas corpus a suspeito de mandar matar Marielle

Orlando Curicica está preso em penitenciária federal no Rio Grande do Norte

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) negou, nesta sexta-feira (20), habeas corpus a favor do ex-policial Orlando de Oliveira Araújo. Suspeito de ter ordenado a execução da vereadora Marielle Franco (crime que também vitimou seu motorista, Anderson Gomes), em março, ele está preso na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Araújo, conhecido como Orlando Curicica, esteve preso na penitenciária de Bangu I até 17 de junho passado, quando foi transferido para a Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. No último dia 13 de julho, a juiz titular da Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio de Janeiro, Rafael Estrela Nóbrega, r estender o prazo de prisão, que inicialmente era de 60 dias, para um ano.

A medida, justificou o magistrado, visa preservar a integridade das investigações. Para a defesa, a decisão é injustificada e configura constrangimento ilegal do suspeito. Além disso, dizem os advogados Renato Camurati de Oliveira e Pablo Soares de Andrade, não há interesse processual na transferência do preso para penitenciária federal, sendo necessário o retorno do mesmo para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro para cumprir eventual sentença perto de seus familiares.

Para o vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, as alegações não procedem. Em seu entendimento, a decisão que determinou a transferência, segundo o ministro Humberto Martins, detalhou a necessidade da medida, apontando a posição de liderança do preso em uma milícia e o possível envolvimento no assassinato da vereadora e de seu motorista.

"A decisão se encontra devidamente fundamentada, de modo que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência."

O mérito do pedido será analisado pela Quinta Turma, com a relatoria do ministro Joel Ilan Paciornik, após o parecer do Ministério Público Federal no caso.