STF mantém prisão preventiva de vereador de Petrópolis

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou habeas corpus solicitado pela defesa do vereador de Petrópolis (RJ) Luiz Eduardo Francisco da Silva (PATRI).

O Tribunal de Justiça fluminense (TJ-RJ) decretou sua prisão preventiva em abril, sob as acusações de associação criminosa, peculato e fraude a licitação. A defesa, então, impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas a liminar foi indeferida em decisão monocrática.

Assim, a defesa do parlamentar recorreu ao Supremo. A alegação era de que a custódia cautelar causava constrangimento ilegal pois houve "demonstração cabal da desnecessidade da prisão preventiva, decretada por fatos que teriam ocorrido nos anos de 2011 e 2012, sem nenhum comportamento recente a justificar a gravosa providência".

O ministro Luiz Fux, porém, não verificou flagrante ilegalidade ou anormalidade no ato do STJ que justifique a interferência do Supremo contra a liminar indeferida. Fux explicou, ainda, que o relator no STJ não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado, limitando-se a indeferir a medida liminar e a solicitar informações, visando um exame mais aprofundado da questão.

"Qualquer antecipação do Supremo sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível", concluiu.