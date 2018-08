STF mantém idade mínima para ingresso no Ensino Fundamental

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje (1º) manter a norma que definiu a idade mínima em que crianças podem começar os estudos no Ensino Fundamental no país. Conforme norma editada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), em 2010, a criança deve ter completados 6 anos até o dia 31 de março do ano da matrícula.

A questão foi julgada a partir de questionamentos da Procuradoria-Geral da República (PGR) e do estado do Mato Grosso do Sul. Isso porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) estabeleceu que o ensino fundamental começa aos 6 anos de idade, e a resolução do CNE foi além, estabelecendo o corte etário no mês de março, para fins de organização. A restrição foi contestada no Judiciário por pais de crianças que queriam matricular seus filhos menores de 6 anos no ensino fundamental e conseguiram fazê-lo por meio de liminares.

O julgamento começou em maio, mas foi interrompido por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio, quando tinha sido registrado placar a favor das resoluções. Na sessão de hoje, os ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente Cármen Lúcia, últimos a votar, também se manifestaram favoravelmente ao corte temporal.