STF libera contrato entre Telebras e empresa americana para exploração de satélite

Ministra Cármen Lúcia reconsiderou decisão tomada em junho e acatou recurso da União

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, suspendeu liminar que desautorizava contrato entre a Telebras e a empresa norte-americana ViaSat Inc para exploração da capacidade da banda Ka do Satélite Geoestacionário Brasileiro de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC).

Trata-se de uma reconsideração de decisão tomada em junho, quando a ministra manteve as sentenças da 1ª Vara Federal de Manaus (AM) e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), a despeito de recurso da União. O governo federal, porém, solicitou reavaliação da sentença, alegando prejuízos ao interesse público e grave lesão à ordem pública e econômica.

Segundo a apelação, a parceria com a empresa norte-americana viabilizará o funcionamento de 100% da capacidade do satélite e a prestação de serviços de banda larga, dentro da política pública de inclusão digital para as regiões mais longínquas do país.

Questionamento

Na nova análise, Cármen Lucia enfatizou que não havia verificado a plausibilidade do pedido da União, uma vez que o alegado prejuízo decorrente do aditamento do contrato vigente necessário para mitigar o impacto nas políticas públicas governamentais, estimado em cerca de R$ 42 milhões, ocorreria somente a partir de julho de 2018. Segundo ela, o atraso na conclusão da controvérsia leva à diminuição da vida útil do satélite, que já está em órbita há mais de um ano, e à não utilização do equipamento em seu potencial máximo.

Foi feito um investimento de R$ 1,73 bilhão da União para a equipamento, "um bem perecível", escreveu a presidente, com duração média de 15 anos, podendo chegar a. Além disso, apontou a imprescindibilidade dos equipamentos da ViaSat Inc. para viabilizar o funcionamento de 100% do SGDC.

"O transcurso do tempo e a falta de perspectiva na solução pelos órgãos dotados de competência para conhecer com profundidade das alegações de fato e de direito postos na causa, os elementos de conhecimento sobre a matéria e a utilização parcial do satélite em prejuízo às políticas públicas adotadas e sem qualquer gravame aos valores e princípios jurídicos que se alega estariam em risco, o que não se comprovou e, ainda, o perigo inverso de danos, mesmo que potenciais, ao interesse público brasileiro".