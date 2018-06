STF julgou mais de 255 mil processos no primeiro semestre

Presidente do Tribunal, Laurita Vaz comemorou aumento de produtividade do tribunal

Durante a sessão especial que fechou o semestre do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sexta-feira (29), a presidente, ministra Laurita Vaz, destacou o aumento da produtividade da Corte. Ao todo, foram 255.464 processos julgados no semestre (contra 236.833 em 2017), mesmo com acréscimo de novos casos. O incremento foi da ordem de 7% em relação ao mesmo período do ano passado.

"Os números trazem boas notícias. Fomos capazes não só de julgar cerca de 27% a mais de processos do que recebemos, mas também elevamos nossa produtividade em mais de 7%", disse.

A ministra também destacou a redução do acervo de processos.

"No início da minha gestão, o estoque do tribunal beirava os 400 mil processos. Conseguimos, em apenas dois anos, uma inédita redução de 25% do nosso acervo. Somente esse dado já seria motivo suficiente para merecida celebração", valorizou a ministra.

Laurita Vaz e seu vice, o ministro Humberto Martins, comandam o STJ desde setembro de 2016. Já no final daquele ano, o número total de processos em estoque havia baixado para 370 mil.

A presidente destacou outros dados, como o aumento de 4% no número de processos baixados (195.975 no período) e 34% a mais de decisões da presidência, demonstrando o trabalho efetivo da triagem, já que os processos julgados pela presidência correspondem, em grande parte, a recursos que deixam de ser distribuídos aos demais ministros.

"Faço um agradecimento especial aos servidores desta casa e a todos os colaboradores, sem os quais não seria possível alcançar qualquer resultado. Somente com a união e o engajamento de todos, conseguiremos construir o futuro que queremos para o STJ", comentou a ministra sobre os resultados.

O trabalho da força-tarefa criada para auxiliar os gabinetes com maior volume de processos acumulados também foi lembrado como inovação que possibilitou o ganho de produtividade no tribunal. Foram mais de 24 mil minutas de decisões elaboradas pelos integrantes da força-tarefa, em 13 gabinetes atendidos.