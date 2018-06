STF julga validade de delação premiada na próxima semana

Julgamento foi interrompido em dezembro de 2017; seis ministros já votaram a favor, com divergências quanto às atuais regras

O STF (Supremo Tribunal Federal) retoma na próxima quinta-feira (14) o julgamento da autoridade da Polícia Federal para negociar delações premiadas. A data foi marcada nesta sexta-feira (8) pela presidente da corte, ministra Cármen Lúcia.



O julgamento foi interrompido em dezembro de 2017 com seis ministros (Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli) já tendo votado a favor. Todos, no entanto, divergem em pontos diferentes da atual legislação a respeito da questão.



Para os seis ministros, no entanto, a delação é válida apenas se o Ministério Público concordar com o acordo; eles concordam também que é proibido que delegados acertem penas com os colaboradores.



A PGR (Procuradoria-Geral da República) afirma que acordos fechados pela PF enfraquecem a atribuição exclusiva do Ministério Público (MP) de oferecer denúncia contra criminosos. Para a procuradora-geral, Raquel Dodge, delegados da PF não podem oferecer prêmios ao colaborador, já que apenas o Ministério Público oferece denúncia.