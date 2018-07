STF discute reajuste dos ministros da Corte em 8 de agosto

No próximo dia 8 de agosto, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) se reúnem para discutir se o reajuste dos próprios vencimentos - atualmente em R$ 33,7 mil – entram ma proposta orçamentária para 2019.

No ano passado, a Corte votou contra o aumento. A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, diz que deve manter posição contrária por causa da crise econômica e em função do orçamento do Supremo. No entanto, a decisão final será do colegiado.

A informação deve ser enviada ao Ministério do Planejamento até 31 de agosto para compor do orçamento dos Três Poderes, a ser analisado pelo Congresso. Se aprovado, os salários dos ministros podem chegar a R$ 39 mil. A partir dele, pode haver efeito cascata nos salários do funcionalismo de todas as esferas, por ser considerado o teto das demais categorias.



Entidades que representam magistrados, promotores e procuradores da República defendem o reajuste, estimado em 12%, por entenderem que as categorias não recebem aumento desde 2015. Porém, elas devem esbarrar nas limitações aprovadas pelo Congresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019, que proibiu a concessão de reajustes para servidores.

*Com Agência Brasil