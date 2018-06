STF absolve Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo de corrupção e lavagem de dinheiro

Segundo relator, Edson Fachin, há divergências nos depoimentos da acusação e não existiam provas suficientes para a condenação

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na noite da última terça-feira (19), absolver a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e seu marido, o ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo, das acusações de corrupção e lavagem de dinheiro. A absolvição foi dentro de um dos processos da operação Lava Jato.



Na ação, a senadora havia sido acusada de receber R$ 1 milhão para sua campanha ao Senado em 2010. O dinheiro teria sido desviado no esquema de corrupção na Petrobras e negociado por Bernardo e pelo empresário Ernesto Kluger Rodrigues, que também era réu no processo.



Para a denúncia, a Procuradoria-Geral da República (PGR) utilizou depoimentos do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa.No entanto, segundo o voto do relator, Edson Fachin, o colegiado entendeu que há divergências nos depoimentos de Youssef e de Costa.



Além disso, não haveria provas suficientes para comprovar que Bernardo solicitou o dinheiro ou que a senadora teria dado apoio ao ex-diretor para mantê-lo no cargo em troca da suposta propina. A PGR ainda pode recorrer na decisão ao próprio STF.



Votaram pela absolvição total, os ministros Dias Toffoli; Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O relator da ação, Edson Fachin, e o revisor, Celso de Mello, também votaram pela absolvição dos crimes de corrupção e lavagem, mas se manifestaram a favor da condenação de Gleisi pelo crime de caixa dois eleitoral - não declaração de dinheiro recebido em campanha.



Mesmo tendo sido absolvidos neste caso, Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo ainda respondem a mais duas denúncias e um inquérito no STF derivados das investigações da Lava Jato.