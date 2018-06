Sobe para 16 total de presos em operação de segurança no Rio

Na comunidade da Rocinha houve tiroteio durante a ação; vias chegaram a ser interditadas

Subiu para 16 o número de pessoas presas em operação das forças de segurança no Rio de Janeiro neste sábado (9). Oito pessoas foram presas em flagrante e outras oito tinham mandados de prisão em aberto. Helicópteros são usados durante a operação. Mais de mil agentes foram mobilizados, e há ações ocorrendo também nas comunidades do Vidigal, da Chácara do Céu e do Parque da Cidade. Há também emprego de veículos blindados e equipamentos pesados de engenharia.



Desde às 3h da madrugada, moradores relataram pelas redes sociais terem ouviram helicópteros sobrevoando as comunidades. Por volta das 6h começaram às revistas em quem deixava o morro.



Nas redes sociais, diversos moradores da Rocinha deram notícia de troca de tiros nas primeiras horas da manhã. "Como é que dorme na Rocinha nesse sábado de tiroteio?", escreveu um internauta no Twitter por volta de 8h, citado pela Agência Brasil.



O trabalho envolve cerco, estabilização dinâmica da área, remoção de barricadas erguidas pelo tráfico e revistas seletivas de pessoas e veículos também são realizadas. Mais de 120 mil pessoas moram nas áreas abrangidas pelas ações.



A Polícia Militar participa da operação com bloqueios de possíveis rotas de fuga de criminosos e a Polícia Civil faz a checagem de antecedentes criminais e cumpre mandados judiciais. A Polícia Federal também está presente nas áreas das comunidades.



A autoestrada Lagoa-Barra chegou a ficar interditada, mas já estava liberada às 7h30. Na av. Niemeyer (que liga o Leblon a São Conrado) há reforço no policiamento.