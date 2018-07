Sites de filmes piratas tiveram 1,3 bilhão de acessos desde o início do ano

O Brasil é hoje o quarto país do mundo que mais consome pirataria audiovisual, o que gera um prejuízo estimado de R$ 130 bilhões por ano. Conforme a Agência Nacional do Cinema (Ancine), de janeiro a junho de 2018, os 10 sites com filmes e séries piratas mais acessados no país somaram 1,3 bilhão de acessos. No mesmo período, as redes de salas de cinema Cinemark e Kinoplex tiveram 24 milhões e 9,2 milhões de acessos, respectivamente.

Essa situação pautou a primeira reunião da Câmara Técnica de Combate à Pirataria da Ancine, na quinta-feira (19). O plano, agora, é fazer reuniões bimestrais para elaborar ações de curto, médio e longo prazo para auxiliar no combate a esse crime no país.

Na reunião, a Allianza, entidade que combate à pirataria de TV por assinatura, apresentou as ameaças ao mercado, as diversas modalidades e como os dispositivos que decodificam o sinal ilegalmente têm avançado tecnologicamente. Também foi explicado como são feitos os monitoramentos e análises de impacto do setor diante de um crescimento alarmante do público que adquire dispositivos piratas.

Rodrigo Arrigoni, representante da Motion Pictures Association (MPA-Brasil), complementou ratificando a importância de apoio legislativo, educação dos consumidores e do combate estruturado à pirataria, de modo a elevar o tema a um patamar de atenção de que desfrutam outras matérias, como arrecadação tributária, geração de emprego e crescimento econômico.

Para o diretor-presidente da Ancine, Christian de Castro, é fundamental que todos os representantes do mercado audiovisual possam buscar juntos soluções para o combate à pirataria.

"Sabemos que a dilatação da propriedade intelectual no mundo digital é um assunto forte e que ela penaliza toda a cadeia de valor, sobretudo, os pequenos e novos criadores deste setor. É muito importante estabelecermos isso como uma pauta constante na Agência", afirmou.



A Câmara

A Câmara Técnica de Combate à Pirataria foi criada em junho deste ano, após manifestação do Conselho Superior de Cinema e deliberação da Diretoria Colegiada da Ancine. O objetivo do grupo é reunir contribuições dos setores interessados para subsidiar a regulamentação da competência da própria agência, estreitar o relacionamento entre a Agência, demais entidades e instituições públicas e sociedade civil no que se refere à promoção do combate à pirataria.