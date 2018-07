Sistema nacional de ocorrências inclui 11 estados; Ministério quer totalizar

Os entes que não aderirem podem perder os recursos do governo federal para a área de segurança

O Ministério da Segurança Pública anunciou nesta sexta-feira (13) que pretende integrar todo o país no sistema nacional de ocorrências até 2019. Atualmente, 11 dos 27 estados da federação já contribuem com a base de dados.



O estado que lidera os índices de latrocínio do país, Rio de Janeiro, ainda não aderiu ao sistema. Também estão de fora o Pará e o Amazonas. O governo afirma que entre as punições previstas para os entes que não incorporarem o banco de dados até o prazo estabelecido está a perda de acesso aos recursos do Fundo Nacional da Segurança Pública.



A conclusão do sistema nacional de ocorrências é um dos itens básicos previstos para a efetividade da lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). A legislação entrou em vigor nesta quarta-feira (11) e tornou obrigatória a integração das informações.



Além dos índices de criminalidade, os estados terão de atualizar informações como mandados de prisão e a ficha de criminosos. O Ministério da Segurança Pública afirmou que já investiu R$230 milhões no sistema, ainda sem conclusão.



A lei do SUSP prevê que que seja realizada uma aferição anual de metas na segurança pública que deve incluir além de dados das ocorrências policiais as atividades de polícia judiciária e de apuração das infrações penais, entre outros.