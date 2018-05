Sindicatos e movimentos sociais apoiam greve dos caminhoneiros

Algumas entidades participam das manifestações

A greve dos caminhoneiros pela redução nos preços dos combustíveis segue ganhando força. A Central Única dos trabalhadores (CUT), a Força Sindical, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Agricultores, taxistas, motoboys e pescadores declararam seu apoio à causa. As organizações estão avaliando a possibilidade de manifestações e em alguns casos a paralisação.



Nesta tarde, a Força Sindical se reuniu aos caminhoneiros para uma ação na frente da Petrobras em São Paulo. Segundo a entidade, não há previsão de novas manifestações, porém seguem em prol da paralisação. Em algumas regiões os agricultores foram para as ruas junto aos caminhoneiros.



A CUT, emitiu uma nota de apoio, no entanto, ações ainda não foram planejadas. A CTB, declarou solidariedade à greve, e seu apoio restrito a causa de redução no preço dos combustíveis. "Nos apoiamos a luta pela redução dos preços, porém estamos notando que há ensaio de manipulação. Outras protestos levantados em meio a manifestação com viés político, não tem o nosso apoio", esclareceu Adilson Araújo, presidente da CTB.



Os motoboys e taxistas estão analisando a possibilidade de uma eventual greve, no momento ainda não existe indicativos.



Embarcações de pesca manifestaram seu apoio aos caminhoneiros em Itajaí e no Porto de Santos. No Porto de Santos a manifestação durou cerca de 1h30 e foi dispersada pela Polícia Federal, pois as embarcações estavam impedindo a passagem de navios e outros barcos, diferente de Itajaí, onde os pesqueiros não impediram a navegação.