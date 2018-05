Sindicato repudia proposta do Cade para eliminar frentistas de postos

Presidente da entidade diz que medida pode gerar demissão de 1 milhão de empregados no setor de combustíveis

O presidente do Sindicato dos Empregados em Postos de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Distrito Federal (Sindospetro), Carlos Alves Santos, chamou de "absurda" a proposta do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de eliminar o cargo de frentistas em postos de combustíveis.



Chamada de "autosserviço", a medida pode resultar na diminuição de frentistas nos postos, pois dá ao cliente a oportunidade de abastecer o próprio carro, como já ocorre nos EUA e Europa.



A proposta faz parte de um conjunto de ações apresentado na manhã desta terça-feira (29), em comissão do Congresso que discute soluções para a crise deflagrada com a greve dos caminhoneiros.



"Isso é totalmente absurdo, uma pouca vergonha o presidente do Cade apresentar uma proposta dessas. Querem implantar o autosserviço de postos no Brasil, como é nos EUA, com a justificativa de baratear o preço dos combustíveis, mas isso não acontecerá. O resultado disso pode tirar do mercado cerca de 1 milhão de brasileiros que trabalham em postos de combustíveis em todo o país", contemplou.



O presidente do Cade, Alexandre Barreto, justificou o conjunto de ações com o propósito de aumentar a concorrência e, segundo ele, reduzir os preços ao consumidor final.

Para o sindicalista, o Brasil não está preparado para o modelo "self-service" nos postos de combustíveis. "Em um momento de crise e desemprego altos querem colocar mais pessoas no mundo do desemprego?", acrescentou.