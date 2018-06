Sífilis oferece risco de morte para fetos e bebês

Só em 2016, foram notificados 20.474 casos de sífilis congênita, numa taxa de incidência de 6,8 por mil nascidos vivos

De 2005 a junho de 2017, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) recebeu um total de 200.253 casos da doença em grávidas. Mas de 2010 para cá, os casos quadruplicaram.



A situação é preocupante, já que promovem os casos congênitos da doença. Além de aborto em gestantes, a sífilis pode causar má-formação e morte do feto e neonatos. Só em 2016, foram notificados 20.474 casos de sífilis congênita, numa taxa de incidência de 6,8 por mil nascidos vivos.



Segundo o Ministério da Saúde, o aumento do número de casos pode estar relacionado ao incremento nas notificações. Porém, admite-se que podem estar ligados à falhas da atenção ao pré-natal, já que o diagnóstico precoce e o tratamento da gestante são relativamente simples e eficazes na prevenção da doença no feto.



Penicilina



Falta de remédio para combater a doença na, há garante o Ministério da Saúde. Apesar do alerta de desabastecimento mundial de penicilina, o estoque do medicamento está garantido aos pacientes do SUS até o fim de 2018. Além disso, a pasta tem incentivado indústrias nacionais a produzirem o medicamento. A ideia é tornar o país independente da importação do produto.