Setor de transportes é o mais afetado pelos cortes para baratear o diesel

Para custear o desconto, o governo acrescentou adicionou recurso extra de R$9,5 bilhões

O Governo Federal anunciou nesta quinta-feira (31) um crédito suplementar de R$9,5 bilhões para custear parte do desconto dado a caminhoneiros no preço do óleo diesel. Com a despesa não prevista, foi preciso cortar de outras áreas. O setor de Transportes foi o mais afetado pelo cancelamento de recursos.



Conforme o detalhamento publicado no Diário Oficial da União a verba tirada da área de Transportes somou R$1,4 bilhões. A maior parte foi cortada do Fundo da Marinha Mercante (FMM) em um total de R$ 525,1 milhões. Quanto aos recursos previstos para atividades de administração direta do próprio Ministério dos Transportes, foi retirado um total de R$45,6 milhões.



Houve cortes ainda no Fundo Nacional de Aviação Civil (R$515 mihões), Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (R$378 milhões), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (R$4,2 milhões), Agência Nacional de Transportes Terrestres (R$1,8 milhões), Agência Nacional de Aviação Civil (R$1,2 milhões).



Além disso, foi cancelada a verba que seria destinada a VALEC (Engenharia, Construções e Ferrovias) para a construção da Ferrovia Transcontinental entre Sapezal (MT) e Porto Velho ( RO), orçada em R$1,1 milhões.



Cálculo

O acordo feito entre o governo e os caminhoneiros garantiu um desconto de R$0,46 no preço do óleo diesel na refinaria e na bomba. Deste valor, R$0,30 será custeado pelo crédito suplementar de R$9,5 bilhões. Entre os recursos cortados nas áreas há R$ 6,2 bilhões devalores considerados em reserva de contingência, que já não seriam utilizados devido ao limite de gastos previsto na Constituição Federal.



Para completar o valor do desconto, os R$0,16 restantes, o governo ainda conta com redução nas alíquotas sobre o diesel, como PIS/Cofins e a Cide. A diferença nos cofres públicos é de R$ 4 bilhões. O desconto deve valer até o final do ano, mas são possíveis reajustes mensais a partir de agosto.



Ranking

Conforme o cancelamento de verbas publicado no Diário Oficial da União, confira abaixo quanto foi cortado de cada área:



- Transportes - R$1.472.955.202,00

- Fazenda - R$994.027.868,00

- Minas e Energia - R$939.480.783,00

- Ciência e Tecnologia e Comunicação - R$820.626.531,00

- Defesa - R$500.000.000,00

- Educação - R$205.101.206,00

- Saúde - R$179.603.221,00

- Integração Nacional - R$138.734.093,00

- Agricultura e Pesca- R$49.429.107,00

- Desenvolvimento Social - R$42.295.790,00

- Ministério Justiça e Segurança Pública - R$17.070 778,00

- Planejamento - R$10.351.132,00

- Relações Exteriores - R$8.937.270,00

- Esporte R$8.646.076,00

- Cidades - R$8.176.474,00

- Indústria, Comércio Exterior e Serviços - R$7.728.715,00

- Meio ambiente - R$5.129.332,00

- Trabalho - R$4.967.094,00

- Presidência da República (Administração direta) - R$3.822.266,00

- Turismo - R$1.550.000,00

- Comunicação - R$774 988,00

- Direitos humanos (Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres) - R$661 623,00



***Esta matéria foi editada para corrigir o valor total na área de Transportes