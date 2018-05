Sete pessoas são presas no Maranhão por dificultar fim da greve

Pelo menos sete manifestantes foram presos no Maranhão nesta terça-feira (29), em razão de bloqueio e ações criminosas contra comboios de caminhões que voltaram a circular. De acordo com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, nenhum dos presos é caminhoneiro.

"Existe sim infiltração indevida nesse movimento", disse. Marun, disse ainda que "quem está agindo fora da lei tem que sofrer os rigores da lei".

Ontem, o presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros (ABCam), José da Fonseca Lopes, afirmou movimentos políticos contrários ao governo impedem o fim da mobilização. Segundo ele, há intervencionistas nas manifestações.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está ajudando a identificar "as falsas lideranças" que estariam ameaçando, em alguns dos pontos de concentração, os caminhoneiros que querem voltar ao trabalho.



O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, declarou que representantes dos caminhoneiros que negociam com o Palácio do Planalto disseram que a paralisação por parte deles acabou. Segundo Padilha, o que existe agora é predominantemente uma manifestação de cunho político envolvendo populares.