Sete pessoas assassinadas em chacina em Viamão

O município de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre registrou uma chacina, na noite de segunda-feira. Sete pessoas (quatro mulheres e três homens) foram mortas em três pontos do bairro Parque Jari.

Segundo informações da Brigada Militar, os crimes foram cometidos pouco antes da meia-noite. O subcomandante do 18º Batalhão de Polícia Militar de Viamão, capitão Vinicius de Aguiar Aires, informou como teriam sido a ação.

"Os três crimes ocorreram num raio de 50 metros um do outro, então, inicialmente, mataram um olheiro, como a gente chama, um rapaz que fica observando a movimentação. Eliminaram aquele primeiro alvo e depois invadiram as outras duas casas", detalha.

Conforme a polícia, a primeira morte ocorreu na Rua Araranguá. A vítima foi identificada como Cláudio Roberto Gonçalves, 38 anos. Depois, foram executadas Douglas da Costa Orguin, de 19 anos, que estava no pátio de uma casa, além de Greice Kelly da Mota Jorge, de 28 anos, e Stefânia Carvalho da Silva, de 20 anos, que estavam no interior da residência na Rua Guarapari.

As outras três pessoas foram mortas na Rua Professor de Freitas Cabral. Uma ainda não foi identificada; as outras duas são Graziela da Silva Santos e Frank Bruno. A idade das vítimas ainda não foi confirmada.

Segundo as autoridades, três dos mortos não tinham antecedentes criminais. A Polícia Civil apura qual a relação entre as vítimas. Para a delegada Caroline Jacobs, titular da Delegacia de Homicídios em Viamão, a motivação do crime pode ter relação com o tráfico de drogas.