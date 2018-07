Separado do pai nos EUA, menino quer voltar para a mãe, no Brasil

Logística para volta da criança, de 8 anos, ainda está sendo planejada

O menino brasileiro de 8 anos que está sozinho em um abrigo em Nova York, nos Estados Unidos, quer voltar para o Brasil. Ele foi separado do pai há cerca de um mês, ao tentarem entrar ilegalmente no país, pela fronteira com o México.

"Para a criança, o melhor é a saída voluntária porque isso não impede que ela volte ao país", diz o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha.

Segundo o ministro, o pai está preso no Texas, enquanto a mãe da criança, que está no Brasil, aguarda o retorno do filho. O pai também já manifestou desejo de voltar à terra natal. A logística para volta do menino ainda está sendo planejada e não se sabe se voltará antes ou junto com o pai.

Após passar os últimos dias nos Estados Unidos, Gustavo Rocha disse que a expectativa é que as crianças e os adolescentes separados dos pais, apontados como imigrantes ilegais, sejam reunidos às famílias até o dia 26. A data foi fixada pela Justiça norte-americana. Segundo o ministro, a maioria das crianças com as quais ele conversou não quer retornar ao Brasil.

"É importante que haja uma reunião mais rápido o possível das famílias", afirma o ministro.