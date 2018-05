Frases de para-choque de caminhão perdem força com frotas terceirizadas

Em um tempo não tão distante, viajar pelo Brasil era também uma oportunidade de se divertir e se emocionar lendo as frases escritas nos para-choques dos caminhões. Seja exprimindo a saudade de casa ou tirando sarro do leitor, os provérbios começaram a se tornar prática recorrente entre os caminhoneiros na década de 1950, inspirada em uma técnica chamada filateado, e acabou virando febre nos anos 1980.

O método, que teve origem na Argentina, consiste em desenhar linhas com cores fortes e simétricas, muitas vezes acompanhadas de provérbios. No Brasil, os caminhoneiros ressignificaram a técnica e deram um toque único a arte. A tradição, no entanto, foi se dissipando com o aumento das frotas terceirizadas e por exigência de clientes, que preferem veículos sem letreiros. Ainda hoje, porém, é possível se deparar com alguns verbetes inspiradores pelas longas estragas do país.

Veja abaixo algumas frases icônicas de para-choque de caminhão: