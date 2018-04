Senado aprova projeto que obriga escolas a combater bullying

O Senado aprovou nesta terça-feira (17) projeto que obriga as escolas a combater a prática de bullying por alunos.Pelo projeto – que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação –, as escolas deverão promover a prevenção e o combate a todos os tipos de violência – como agressão verbal, discriminação, práticas de furto e roubo, ameaças e agressão física –, e principalmente a "intimidação sistemática" (o bullying), e ações pela "cultura da paz" nas escolas.Estudo de 2016, realizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em parceria com o Ministério da Educação, aponta que 69,7% dos estudantes presenciou algum tipo de agressão dentro da escola, destaca a Agência Brasil.