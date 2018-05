Senado aprova convocação ex-técnico de ginástica

CPI investiga maus-tratos contra crianças e adolescentes

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga maus-tratos contra crianças e adolescentes aprovou nesta terça-feira (8) a convocação do ex-técnico da seleção brasileira de ginástica artística Fernando de Carvalho Lopes.



Em uma reportagem veiculada no última dia 29, o programa Fantástico mostrou que 40 atletas e ex-atletas da seleção disseram ter sido vítimas de abuso sexual por parte do ex-treinador. Há dois anos o Ministério Público investiga os casos, denunciados pela imprensa há duas semanas.



A tomada do depoimento foi requerida pelo presidente da CPI, senador Magno Malta (PR-ES), que também convidou o atleta e medalhista olímpico Diego Hypolito a participar da CPI. A ida do atleta ao Senado ainda não tem data marcada.



Segundo o senador, o Brasil deve responder "duramente ao país e ao mundo" em relação ao abuso sofrido pelos atletas, por ser um país respeitado pelo esporte de alto rendimento. "Nos precisamos ir fundo".



O ex-técnico se declara inocente de todas as acusações. "Eu acho que eles vão ter que provar", declarou em recente entrevista.