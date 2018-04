Sem poder visitar Lula, Prêmio Nobel da Paz escreve carta ao ex-presidente

Adolfo Pérez Esquivel é argentino e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1980

Após ter o pedido de visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel resolveu escrever uma carta ao político. Os advogados de Lula ficaram encarregados de entregar o documento ao petista.



No documento escrito para Lula, Andolfo presta solidariedade e afirma está acompanhando o caso de "injustiça" contra o ex-presidente. Andolfo Pérez é argentino e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1980.



Veja a íntegra da carta

"Companheiro Lula

Toda solidariedade e apoio a sua luta pela vida e dignidade do povo brasileiro. Encontrando novos caminhos para superar a pobreza extrema e que os mais necessitados encontrem esperança.



Você hoje sofre a prisão injusta e sua integridade e dignidade são um exemplo para os povos.



Te desejo muita força e esperança."



Esquivel lidera também uma campanha internacional para indicar Lula ao Prêmio Nobel da Paz. Um abaixo-assinado feito por ele para que Lula seja indicado já conta com quase 300 mil assinaturas.