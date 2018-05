Seis aeroportos não têm mais combustível, diz Infraero

Em outros cinco, querosene durará apenas por mais 12 horas

Um relatório da Infraero sobre a situação dos aeroportos, divulgado na tarde desta quinta-feira (24), mostra que o querosene, combustível que abastece os aviões, já acabou em seis aeroportos administrados pela estatal: Carajás (PA), São José dos Campos (SP,) Uberlândia (MG), Ilhéus (BA), Palmas (TO) e Juazeiro do Norte (CE). Em outros cinco, o combustível só é suficiente por mais 12 horas (Recife, Goiânia, Maceió, Londrina e Navegantes).



A escassez é reflexo da greve dos caminhoneiros, que bloqueia estradas e impede que o combustível chegue aos terminais.



Segundo o balanço, a reserva do produto garante as operações do aeroporto de Vitória por até 18 horas (Juazeiro do Norte, Navegantes e Vitória). Nos 29 restantes, a situação é um pouco mais tranquila e o combustível é suficiente por mais de 18 horas. Estão nesta lista Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ).



Em relação aos aeroportos concedidos, a situação é mais crítica em Brasília e em Confins (Belo Horizonte). Nos demais, o quadro está sob controle, segundo autoridades do setor aéreo.



Diante do problema, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) aconselha os passageiros a só se deslocarem para o aeroporto depois de confirmar com a companhia a situação do seu voo.