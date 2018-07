Safra de grãos deve ser a segunda maior da história do Brasil, projeta Conab

Estima-se que o agricultor brasileiro colherá, nesta safra, 228,5 milhões de toneladas de grãos. Se a expectativa se confirmar, essa será a segunda maior colheita da história, apenas 3,9% (9,2 milhões de toneladas) menor que a passada. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que divulgou esses dados na terça-feira (10), a área de colheita soma área de 61,6 milhões de hectares, a maior já registrada.

Os números são positivos, mas apontam uma queda de expectativa em relação ao levantamento realizado no mês passado, que projetava 1,2 milhão de toneladas a mais na colheita. Os impactos climáticos sobre a produção de milho têm a ver com a queda na projeção, mas, ainda assim, o cereal deve ter produção total de 82,9 milhões de toneladas.

Já a soja deve produzir 118,9 milhões de toneladas, volume recorde, 4,2% superior à safra passada. Também registram aumento o algodão em pluma, o feijão segunda safra e o trigo, quando comparados com a safra anterior. O primeiro subiu 28,5%, alcançando 1,9 milhão de toneladas, o segundo, 7,7%, chegando a 1,3 milhão de toneladas, e por último o trigo, com aumento de 15% e alcance de 4,9 milhões de toneladas.

O secretário interino de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Sávio Pereira, destacou a produtividade da soja, superior à do ano passado, além da maior área plantada, e também do algodão "com produtividade e área maior". A safra, segundo ele, vai gerar excedentes para exportação e atender o consumo interno.